Dieuppeul : quatre (4) individus interpellés après une série de cambriolages à Dakar

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a interpellé quatre (4) individus impliqués dans plusieurs cambriolages commis de jour comme de nuit dans différents quartiers de Dakar. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vols en réunion avec escalade et effraction, usage de moyens roulants et recel de biens volés. »





L’opération découle de l’exploitation d’un renseignement signalant la présence, à la Cité Baraque de Liberté 6, d’un individu recherché pour sa participation à plusieurs cambriolages. Une fois arrêté et conduit au commissariat puis auditionné, ce dernier a reconnu être impliqué dans une série de vols perpétrés dans les zones de Virage, Ngor, Mamelles et Liberté 6 Extension.





Le mis en cause a d’abord admis avoir dérobé, à Liberté 6 Extension, « un téléphone portable, un ordinateur portable HP d’une capacité de 1 Téra, un téléphone Samsung A21, une console PlayStation 4 ainsi que des numéraires, pour un préjudice total de 760 000 francs CFA. »



Il a ensuite reconnu avoir commis d’autres vols à la Cité Mbackiyou Faye, aux Mamelles, portant notamment sur des sommes d’argent évaluées « à 2 545 500 francs CFA et des bijoux en or estimés à 1 540 000 francs CFA dans un appartement. Dans un autre domicile du même quartier, il affirme avoir emporté 2 250 000 francs CFA, avant d’admettre avoir subtilisé 1 800 000 francs CFA dans une maison située à la Cité COMICO de Ouakam.





Le suspect a également confessé avoir pénétré par effraction deux domiciles situés au Virage, pour un préjudice qui reste à évaluer.





À l’issue de l’enquête, les quatre individus interpellés ont été déférés devant le parquet.

