Jury disciplinaire de la CAF : le Sénégal écope de lourdes sanctions

Décisions du Jury disciplinaire de la CAF:



Pour la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), le Jury disciplinaire a décidé :

De suspendre Monsieur Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, pour cinq (5) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football.D’infliger à Monsieur Pape Bouna Thiaw une amende de 100 000 USD (54 millions FCFA).

De suspendre Monsieur Iliman Cheikh Baroy Ndiaye, joueur de l’équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre. De suspendre Monsieur Ismaïla Sarr, joueur de l’équipe nationale du Sénégal, pour deux (2) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif envers l’arbitre.

.

D’infliger à la FSF une amende de 300 000 USD (environ 164 millions FCFA) pour le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l’image du football.D’infliger à la FSF une amende supplémentaire de 300 000 USD pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d’intégrité.

D’infliger à la FSF une amende de 15 000 USD (8 millions FCFA) pour faute disciplinaire de l’équipe nationale, cinq (5) joueurs ayant reçu des avertissements.

Le Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu ses décisions à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Des sanctions ont été infligées à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ainsi qu’à plusieurs joueurs et officiels, pour violations avérées du Code disciplinaire de la CAF.