PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Ligue des champions : le classement complet



Le multiplex de la huitième et dernière journée de la Ligue des Champions a rendu son verdict. Sans surprise, Arsenal a terminé cette hase de ligue à la première place du classement. Impressionnants depuis le début de la saison, les Gunners devancent le Bayern Munich, autre grand favori à la victoire finale. Grâce à son carton contre Qarabag (6-0), Liverpool complète le podium. Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting CP et Manchester City sont les autres membres du top 8. À
 
Vous l’aurez compris, avec sa contre-performance face à Newcastle (1-1), le Paris Saint-Germain chute au classement et termine 11e. Côté français, outre l’échec parisien, l’Olympique de Marseille a longtemps cru pouvoir remercier les autres équipes de C1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été humiliés par le Club Bruges (0-3), mais pensaient décrocher le 24e et dernier ticket pour les barrages.
 
 C’était sans compter sur le but de Trubin qui a conforté la victoire de Benfica face au Real Madrid (4-2). Madrid est hors du top 8, Benfica chipe le 24e ticket et Marseille est éliminé (25e). Enfin, Monaco (21e) a assuré l’essentiel en faisant match nul contre la Juventus (1-1).

Voici le classement final complet de la phase de ligue de Ligue des champions.
  1. Arsenal
  2. Bayern Munich
  3. Liverpool
  4. Tottenham
  5. FC Barcelone
  6. Chelsea
  7. Sporting Lisbonne
  8. Manchester City
  9. Real Madrid
  10. Inter Milan
  11. PSG
  12. Newcastle
  13. Juventus Turin
  14. Atlético de Madrid
  15. Atalanta
  16. Leverkusen
  17. Dortmund
  18. Olympiakos
  19. Club Bruges
  20.  Galatasaray
  21. AS Monaco
  22. Qarabag
  23. Bodo/Glimt
  24. Benfica
  25. Olympique de Marseille
  26. Union Saint-Gilloise
  27. PSV Eindhoven
  28. Athletic Bilbao
  29. Naples
  30. Copenhague
  31. Ajax Amsterdam
  32. Eintracht Francfort
  33. Slavia Prague
  34. Villarreal
  35. Kairat Almaty
 
 
Moussa Ndongo

Mercredi 28 Janvier 2026 - 23:37


