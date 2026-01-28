Ligue des champions : le classement complet

Arsenal Bayern Munich Liverpool Tottenham FC Barcelone Chelsea Sporting Lisbonne Manchester City Real Madrid Inter Milan PSG Newcastle Juventus Turin Atlético de Madrid Atalanta Leverkusen Dortmund Olympiakos Club Bruges Galatasaray AS Monaco Qarabag Bodo/Glimt Benfica Olympique de Marseille Union Saint-Gilloise PSV Eindhoven Athletic Bilbao Naples Copenhague Ajax Amsterdam Eintracht Francfort Slavia Prague Villarreal Kairat Almaty

Le multiplex de la huitième et dernière journée de la Ligue des Champions a rendu son verdict. Sans surprise, Arsenal a terminé cette hase de ligue à la première place du classement. Impressionnants depuis le début de la saison, les Gunners devancent le Bayern Munich, autre grand favori à la victoire finale. Grâce à son carton contre Qarabag (6-0), Liverpool complète le podium. Tottenham, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting CP et Manchester City sont les autres membres du top 8. ÀVous l’aurez compris, avec sa contre-performance face à Newcastle (1-1), le Paris Saint-Germain chute au classement et termine 11e. Côté français, outre l’échec parisien, l’Olympique de Marseille a longtemps cru pouvoir remercier les autres équipes de C1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été humiliés par le Club Bruges (0-3), mais pensaient décrocher le 24e et dernier ticket pour les barrages.C’était sans compter sur le but de Trubin qui a conforté la victoire de Benfica face au Real Madrid (4-2). Madrid est hors du top 8, Benfica chipe le 24e ticket et Marseille est éliminé (25e). Enfin, Monaco (21e) a assuré l’essentiel en faisant match nul contre la Juventus (1-1).