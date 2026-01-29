Finale CAN 2025 : la CAF sanctionne le Maroc et rejette sa réclamation contre le Sénégal

Concernant la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Jury disciplinaire a décidé :

De suspendre Monsieur Achraf Hakimi, joueur de l’équipe nationale du Maroc, pour deux (2) matches officiels de la CAF, dont un (1) match avec sursis pendant une durée d’un (1) an à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif.

De suspendre Monsieur Ismaël Saibari, joueur de l’équipe nationale du Maroc, pour trois (3) matches officiels de la CAF, pour comportement antisportif. D’infliger à Monsieur Ismaël Saibari une amende de 100 000 USD (54 millions FCFA).

D’infliger à la FRMF une amende de 200 000 USD ( 108 millions FCFA) pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. D’infliger à la FRMF une amende de 100 000 USD pour le comportement inapproprié des joueurs de l’équipe nationale et de l’encadrement technique, ayant envahi la zone d’examen de la VAR et entravé le travail de l’arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF. D’infliger à la FRMF une amende de 15 000 USD (8 millions FCFA) pour l’utilisation de lasers par ses supporters lors du match.

Pour la réclamation de la FRMF, le Jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la FRMF, relative à des violations alléguées par la FSF des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, en lien avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Comme le Sénégal, le Maroc n'a pas été épargné par les sanctions du Jury Disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Des sanctions ont été infligées à à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ainsi qu’à plusieurs joueurs et officiels, pour violations avérées du Code disciplinaire de la CAF.