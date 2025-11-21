"Diffamation" : Cheikh Bara Ndiaye porte plainte contre Maïmouna Ndour Faye

Le député Cheikh Bara Ndiaye a annoncé avoir déposé une plainte contre la directrice de 7TV, Maïmouna Ndour Faye, pour « diffamation, diffusion de fausses nouvelles, injures publiques et menaces ». L'élu a lui-même rendu l'information publique via sa page Facebook.



Cette démarche fait suite à l'annonce, jeudi soir, par Maïmouna Ndour Faye, de son intention de porter plainte contre le parlementaire. Ce dernier l'avait accusée d'être la personnalité influente dans l'ombre de Mimi Touré, coordonnatrice de la coalition « Diomaye Président », et d'avoir bénéficié d'un passeport diplomatique remis par le Président Bassirou Diomaye Faye.



En réponse à ces allégations, la patronne de 7TV avait vivement réagi, qualifiant Cheikh Bara Ndiaye de « menteur » et affirmant qu’il détenait une « licence en mensonge ».



La situation s’oriente ainsi vers un règlement judiciaire, chaque partie espérant que la justice tranchera ce différend.