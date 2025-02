"Diffamation" contre Aminata Touré : six mois de sursis requis contre Cheikh Yérim Seck

Poursuivi pour diffamation à l’encontre de l’ancienne Première ministre Aminata Touré, le journaliste Cheikh Yérim Seck risque gros. Il a comparu par défaut hier mercredi, devant le Tribunal correctionnel de Dakar. Lors de l'audience, le procureur de la République a requis sa condamnation à six mois de prison avec sursis et une amende de 200 000 FCFA à son encontre.



L’affaire trouve son origine dans un article publié le 20 octobre 2024 sur le site Seneweb et intitulé "Les mesquineries du trio Diomaye-Sonko-Mimi contre Macky Sall". Cheikh Yérim Seck y affirmait qu’une réunion tenue au Palais de la République aurait vu Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Aminata Touré discuter de « méthodes radicales » pour empêcher le retour de Macky Sall au Sénégal, allant jusqu’à exercer des pressions sur sa famille.



Selon L’Observateur, le ministère public a jugé ces propos « diffamatoires », insistant sur l’absence de fondements et leur impact sur l’image de la plaignante. « Ces déclarations portent atteinte à l'honneur et à la réputation de la partie civile », a soutenu le procureur.



Aminata Touré, absente à l’audience, était représentée par son avocat, Me Seyba Danfakha. Ce dernier a dénoncé les méthodes du journaliste. La robe noire a rappelé qu’il avait déjà été condamné dans une affaire similaire contre le Capitaine Seydina Issa Touré. « C'est un récidiviste. Aujourd'hui, il n'a aucune porte de sortie », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le tort causé à sa cliente tant sur le plan national qu’international.



L’avocat a également réclamé la somme de 500 millions de FCFA en dommages et intérêts, estimant que l’article incriminé avait jeté le discrédit sur Aminata Touré.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu le 14 mai prochain.