Différends entre pêcheurs et populations : Macky Sall insiste sur l’urgence d’une évaluation rapide de l’application du Code de la Pêche

Les violents affrontements entre pêcheurs de Cayar et de Mboro de ces derniers jours, qui ont occasionné un mort, plusieurs blessés, et des pirogues réduites en cendres, n’ont pas laissé indifférent le Président Macky Sall.



En Conseil des ministres, le chef de l’Etat a demandé à son gouvernement l’urgence d’une évaluation rapide et inclusive de l’application du Code de la Pêche.



« La gestion préventive des différends et de la stabilité sociale dans le sous-secteur de la pêche artisanale: en indiquant au Gouvernement l’urgence d’une évaluation rapide et inclusive de l’application du Code de la Pêche, mais également de la fonctionnalité des comités et cadres locaux de concertation relatifs à la Pêche artisanale, au constat de la récurrence des différends impliquant des pêcheurs et populations ressortissants de Kayar, Mboro et Guet Ndar », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Dans ce contexte, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre et au ministre des Pêches et de l’Economie maritime de poursuivre les efforts de sensibilisation des acteurs impliqués, en vue : « de déployer la solidarité nationale auprès des blessés et des sinistrés signalés ; d’asseoir durablement la coexistence pacifique des acteurs de la Pêche artisanale, dans le respect scrupuleux de l’Etat de droit et du Code la Pêche ».