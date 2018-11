Difficultés à la Sar : Oumar Sarr s’en prend violemment à Cheikh Diop

Les difficultés qui frappaient la Société africaine de raffinage (Sar) sont désormais un vieux souvenir. C’est du moins l’avis du leader du mouvement Léral Askan Wi Oumar Faye qui affirme que Locafrique (ac tionnaire majoritaire à la Sar) e t le gouvernement ont trouvé une solution.



«Ce que Cheikh Diop de la Cnts/Fc a dit, c’est faux. Il n’y a jamais eu de problèmes au niveau de la Sar. Une solution a été trouvée entre l’Etat du Sénégal et Locafrique, il n’y a plus de problèmes», a-t-il déclaré. D’ailleurs, se demande-t-il, «pourquoi parle-t-on de la menace sur des coupures d’électricité ? Cela n’existe pas.»



A l’en croire, c’est un lobby qui serait derrière le Secrétaire général de la Cnts/fc, «pour déstabiliser le nouveau actionnaire mais cela ne passera pas. Il ne fau t pas qu’on joue la cacophonie avec les gens.»



Très remonté contre le syndicaliste, M. Faye tonne : «Cheikh Diop n’a qu’à s’occuper des problèmes des travailleurs, c’est cela son rôle et non semer la zizanie dans la tête des populations. Cela ne passera pas.»