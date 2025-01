Diomaye décriée au Pastef : Sonko affaiblit son Président, (Par Gnigno Faye)

En décidant d’intervenir publiquement pour la deuxième fois, Sonko a contribué malgré lui à l’affaiblissement du Présidant. La décision de Diomaye dérange et le gouvernement en a conscience. Aveux de faiblesse ?



Que se passe-t-il au Pastef ? La question mérite d’être posée. En effet, après la sortie de Fadilou Keita, le débat sur la gestion du pouvoir nourrit des passions. S’il est dans l’ordre naturel des choses de gouverner avec ses lieutenants de la première qui ont tout donné dans la quête du pouvoir, il n’en demeure pas moins inquiétant de voir le spectacle que Pastef donne à voir.



Au nom de la démocratie et la liberté d’expression, certains responsables semblent oublier que Pastef n’est plus dans l’opposition et par conséquent est comptable des actes posés par ces membres. Il est salutaire de vouloir rompre avec les pratiques d’alors et d’ouvrir une nouvelle ère de démocratie. Pour autant, cette nécessité d’avancement ne peut se faire dans l’affaiblissement d’une institution comme le président de la République. Comment des responsables de premier rang peuvent ils désapprouver publiquement le Chef de l’Etat ? C’est la question qu’il faut se poser. En effet, en critiquant sur la place publique une décision du Président, ces derniers renvoie une mauvaise d’image de Bassirou Diomaye Faye. Qui faut-il le rappeler souffre d’un déficit d’image. En gagnant la présidentielle à la faveur d’une consigne de vote, Diomaye doit pratiquement sa place à Ousmane Sonko. Et cela, l’opposition a décidé de l’utiliser comme arme pour diviser le duo Sonko-Diomaye. Si des proches de Diomaye se permettent de le contester ça ne va que l’affaiblir au moment où l’union des forces est souhaitée pour faire face au défi du quotidien.



Si Diomaye est autant décrié, la cause est à chercher sur sa légitimité politique. Tête pensante de Pastef, Diomaye n’a pas su se faire une base politique. Même chez lui, il n’a pas eu la confiance des siens pour diriger la mairie de Ndiaganiao. Il doit tout à Ousmane Sonko. Et ce fait présenté beaucoup plus d’inconvénients que d’avantage. L’épisode de Samba Ndiaye en est la preuve parfaite.



Les critiques étant acerbes, Ousmane Sonko a décidé de faire une sortie médiatique pour calmer les patriotes. Si dans la forme, le but de cet exercice de communication est louable dans le contenu, il affaiblit Diomaye. En s’expliquant sur les décisions du Chef, Sonko avalise malgré lui les détracteurs du Chef de l’Etat. Du moins, c’est l’image qu’il renvoie. Pour faire sortir un premier ministre, le problème doit être suffisamment important. Hors dans ce cas précis, ce sont des Sénégalais avec la présomption de compétence qui sont nommés. Quelle est l’utilité de s’en expliquer ?