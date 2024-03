Diomaye en campagne à Ziguinchor : « aucune autre région n’a une potentialité que la Casamance n’a pas... »

Ziguinchor le fief de Ousmane Sonko lui reste fidèle. Les populations par milliers sont sorties l’accueillir à l’aéroport de Cap Skirring vers 18 h.



À partir de là une foule qui déborde de joie, de reconnaissance et nostalgique lui a souhaité la bienvenue. Infatigables, les Casaçais ont escorté la caravane de la Coalition Diomaye président jusqu’à Ziguinchor qui se trouve à plus de 70 kilomètres de Cap Skirring.



Le candidat du leader du Pastef a été aussi accueilli de manière spectaculaire et reconnu par les jeunes qui affirment suivre les ordres de leur président. Les deux leaders habillés de jogging et casquettes ont remercié la foule en liesse et ont réitéré leur engagement pour le peuple sénégalais.



Pour le candidat à présidentielle, « Ceux, qui viennent de Dakar ou d’une autre région du Sénégal et qui se rendent au fin fond de la Casamance, doivent dire que c’est la Casamance qui devrait être la capitale du Sénégal, capitale économique, capitale culturelle, car aucune autre région n’a une potentialité que la Casamance n’a pas », a-t-il déclaré.



Après Ziguinchor, la caravane se dirige vers Oussouye.