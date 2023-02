Diop Sy, maire de Tivaouane et membre de BBY: "toutes les manifestations doivent être autorisées"

Le maire de la ville de Tivaouane, qui a accueilli Macky Sall vendredi dernier, et non moins membre de la mouvance présidentielle, s'est exprimé sur les tensions dans le champ politique sénégalais ces derniers temps, exacerbée par les interdictions des rassemblements de l'opposition.



Selon Mamadou Diop Sy, qui était l'invité de l'émission Infos Matin sur la TFM, les manifestations ne doivent pas être interdites. "Ma conviction est qu'aucune manifestation ne doit être interdite. Si des gens veulent manifester, qu'on les laisse manifester. Il faut les encadrer et non interdire leur rassemblement. Pour moi, c'est ça le norme", a affirmé celui qui encourage Macky Sall à briguer un troisième mandat.