La région de Diourbel a bénéficié d’une enveloppe globale de 6 milliards 288 millions de F CFA pour la mise en place des intrants de la campagne agricole 2026-2027. Le directeur régional du développement rural (DRDR), Souleymane Diop, a indiqué, ce mercredi, que cette dotation comprend un quota de 6 222 tonnes de semences et de 5 595 tonnes d’engrais.



« L’État a apporté trois milliards de FCFA et le reste constitue la part des autres partenaires », a-t-il précisé lors d’une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée au bilan de la campagne agricole et à la préparation de la commercialisation de l’arachide.



Concernant le déroulement de la campagne, Souleymane Diop a fait état d’un déficit pluviométrique lié à une mauvaise répartition des précipitations dans le temps et dans l’espace. Les rendements provisoires sont estimés à 700 kg à l’hectare pour l’arachide et à 800 kg pour le mil. Les résultats définitifs sont attendus après l’analyse des échantillons prélevés et envoyés à Dakar.



Pour la commercialisation de l’arachide, la SONACOS prévoit de collecter 45 000 tonnes dans la région, selon Doudou Niang, chef du service achat graines de la société. La commission de distribution des collectes du Comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA) est prévue le 27 novembre, avant la délivrance des agréments aux opérateurs pour le démarrage de la collecte.



Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a recommandé la poursuite de la cartographie des productions dans les trois départements afin d’identifier les zones à risque alimentaire. Il a également insisté sur le respect du prix plancher, la sensibilisation des producteurs contre le bradage des récoltes et la préservation des semences.



Il a enfin relevé l’insuffisance des magasins de stockage et plaidé pour la relance du programme de concession de ces infrastructures, ainsi que pour une meilleure répartition des points de collecte dans la région, selon l’APS.