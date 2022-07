Diourbel : Bunt-Bi promet d’amener le gouvernement à doter la collectivité territoriale d’un « programme spécial »

Le leader de la liste de l’Union citoyenne/Bunt Bi dans le département de Diourbel (centre), El Hadji Ndiaye, a promis d’amener le gouvernement à doter cette collectivité territoriale d’un « programme spécial » de développement, s’il est élu député le 31 juillet prochain.



« C’est ce plaidoyer-là que l’on doit faire à l’Assemblée nationale », a-t-il dit lors d’une conférence de presse. Le « programme spécial » en question sera proposé également aux partenaires techniques et financiers étrangers et aux populations du département de Diourbel, selon le candidat de l’Union citoyenne/Bunt Bi.



La coalition envisage de mettre ‘’des documents sérieux’’ de politiques publiques à la disposition des ministères, selon M. Ndiaye.



L’agriculture étant le moteur de l’économie diourbeloise, il promet d’amener les pouvoirs publics à octroyer à l’activité agricole une importante part des futurs revenus du pétrole et du gaz du pays.