Diplomatie en action : Dialogue stratégique entre l'UE et le Sénégal à Dakar

Lundi 22 avril 2024, le Palais de la République de Dakar a été le théâtre d'une rencontre significative entre le Président du Conseil européen, Charles Michel, et le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Cette réunion marque un jalon dans les relations entre le Sénégal et l'Union Européenne, témoignant de leur « amitié » et de leur « coopération mutuelle ».



Dans sa déclaration à la presse, le Président Faye a chaleureusement accueilli le Président Michel et sa délégation, soulignant « l'importance des liens entre l'Europe et l'Afrique ». Les discussions ont mis en lumière la coopération diversifiée entre l'UE et le Sénégal, notamment dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, des transports, du numérique, de la jeunesse et de l'emploi.



Le Président Faye a exprimé sa « gratitude » pour le soutien continu de l'UE au Sénégal et a plaidé en faveur d'un partenariat renouvelé, aligné sur les réalités du monde contemporain et axé sur des objectifs communs de justice et de progrès.



« La coopération est dense et multiforme mais ensemble nous voulons un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d’un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations », a indiqué le chef de l’Etat sénégalais. »



Le Président Faye a également salué l'engagement du Président Michel en faveur de l'inclusion de l'Afrique dans le G20.

En évoquant les priorités nationales telles que l'industrialisation endogène, les infrastructures économiques et la réduction du déficit budgétaire, le Président Faye a appelé les investisseurs européens à contribuer à la prospérité du Sénégal.



La réduction graduelle du déficit budgétaire est aussi une priorité pour le Gouvernement. Et pour le Président, « elle passera par l’amélioration de la qualité des dépenses publiques et une fiscalité plus efficace avec un mécanisme de paiement de l’impôt là où se crée la richesse et une lutte sans relâche contre l’évasion fiscale. Les investisseurs européens dont les entreprises ont des compétences avérées dans ces différents secteurs sont les bienvenus. Ensemble, nous voulons faire plus et mieux pour renforcer l’amitié et la coopération sénégalo européenne. Ma disponibilité sera constante pour œuvrer avec les partenaires européens dans ce sens.​ »