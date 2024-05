Diplomatie: le Président Diomaye annoncé en France

Le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, rencontrera pour la première fois le président français Emmanuel Macron en juin prochain. Contrairement à ses prédécesseurs Macky Sall et autres, cette visite marque une étape significative dans les relations bilatérales. Selon le journal Libération, « le président Diomaye Faye est annoncé en France pour le mois de juin ».





L'arrivée du président Diomaye Faye met la France sous pression pour rééquilibrer ses relations avec le Sénégal et éviter une rupture similaire à celle observée récemment au Mali, au Burkina Faso et au Niger.