Direct Assemblée nationale - Aly Ngouille Ndiaye à l'opposition : "c'est moi qui vais organiser les élections"

Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye se veut clair face aux opposants qui mettent en cause sa crédibilité pour l'organisation des élections à venir. Il a tenu répondre aux députés de l'opposition à l'Assemblée nationale ce mardi lors du vote du projet de budget de son département.



"Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui vais organiser les élections, car c'est le décret que j'ai signé avec le président Macky Sall", a répondu Aly Ngouille Ndiaye à l'hémicycle, après l'intervention de 53 députés.



Avant sa réaction, plusieurs députés de l'opposition dont Mary Sow Ndiaye du Parti démocratique sur (Pds), ont demandé au ministre de renoncer à l'organisation de la présidentielle de 2019 "par obligation et devoir de moral", car selon eux "il y va de la stabilité" du Sénégal.



Interpellé sur l'affaire Karim Wade en exil au Qatar, le ministre a renvoyé la député chez Me Madické Niang, car lui en tant que ministre, n'était pas au courant quand le fils de Wade partait en exil.