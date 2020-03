Direct Prison Camp Pénal - Ni l'administration ni les avocats de Guy n'ont reçu de notification

Ce mardi 3 mars 2020, vers les coups de 12 heures les médias ont annoncé une libération possible de l'activiste Guy Marius Sagna arrêté, le mois de novembre dernier, pour avoir marché contre la hausse du prix de l'électricité.



Mais la réalité semble être autre. Ici à la prison de Camp Pénal, où est détenu l'activiste, aucune notification venant du tribunal de Dakar pour ordonner la libération de Guy Marius Sagna n'est parvenue au main de l'administration, selon le garde avec qui l'équipe de PressAfrik a échangé, devant la grande porte de la prison .



Du côté des conseils de l'activiste, c'est le même son de cloche "C'est la presse qui m'en a informé j'ai pas reçu de notification, peut être d'ici 18 heures", a laissé entendre Me Moussa SARR, joint par PressAfrik. Et quant à Me Khoureyssi Ba, il maintient la même déclaration que son collègue. "je n'ai rien reçu (comme notification)".



Seule, la presse qui rode aux abords de la prison, les yeux rivés sur la porte scrutant le moindre mouvement. A cela s'ajoute, Bentaleb Sow et Fatima deux amis de Guy, également membre du mouvement Frapp- France Dégage qui attend incessamment la sortie de leur camarade.



En attendant, les membres du Collectif Ñoo Lank investissent petit à petit les lieux. Fadel Barro, Aliou Sané et beaucoup d’autres membres ont rejoint Bentaleb Sow et Fatima devant la prison du Camp pénal.