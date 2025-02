Direction générale des Douanes : passation de témoin entre Babacar Mbaye et Mbaye Ndiaye

L’Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Babacar Mbaye, a officiellement pris ses fonctions, ce jeudi 06 février 2025 à Dakar en tant que nouveau Directeur général des Douanes du Sénégal. Babacar Mbaye, un homme du sérail, a fait ses preuves au fil des années à travers une carrière exemplaire au sein de l’administration douanière. Nommé Directeur général des Douanes le 15 janvier 2025, il succède ainsi à Dr Mbaye Ndiaye.



Le nouveau Directeur général des Douanes n’est pas un inconnu dans le milieu. Ayant gravi tous les échelons de la hiérarchie douanière, Babacar Mbaye est perçu par ses pairs comme un homme rigoureux, compétent et profondément investi dans son travail. Avant sa nomination, il dirigeait la Direction des Opérations douanières.

Sa nomination à la tête de la DGD est donc le résultat d’un parcours sans faute, couronné par ses distinctions honorifiques, dont le rang d’Officier de l’Ordre national du Mérite, ainsi que la Médaille d’Honneur des Douanes sénégalaises et la Médaille de l’Organisation mondiale des Douanes.



La passation de service a été marquée par un esprit de continuité, avec Dr Mbaye Ndiaye exprimant toute sa confiance envers son successeur. En effet, la DGD fait face à des enjeux de taille, notamment en matière de lutte contre le trafic illicite, et de modernisation des infrastructures douanières.