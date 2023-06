Discours de Sonko: des énigmes, des références bibliques, coraniques avant de prendre date

Ousmane Sonko est réapparu au grand public mardi soir, via un Live sur sa page Facebook, près d’un mois après sa sortie dans le même canal pour raconter les circonstances dans lesquelles il a été interpellé à Koungheul par les éléments du GIGN pour être ramené de force à son domicile sis à la Cité Keur Gorgui.



Devant des dizaines de milliers de personnes connectés, le leader de Pastef est réapparu en forme devant le belier que lui a convoyé Serigne Cheikh Saliou Mbacké pour la Tabaski. Avec un discours très contextualisé, Ousmane Sonko a donné beaucoup de références coraniques et bibliques pour parler du sens du sacrifice, du compagnonnage et des projets qui sont aussi entachés de trahison.



Il appelle ses militants et sympathisants à avoir la conviction des Prophètes Ibrahim et Ismail



Appelé par son Créateur à sacrifier son fils Ismail, le Prophète Ibrahim n’a pas hésité à exécuter la recommandation divine. Son fils Ismail consulté n’a également pas hésité à se soumettre. « Quand on est dans une voie avec un projet, il faut être prêt à tous les sacrifices comme Ibrahim et Ismail. C’est leur conviction qui nous a menés aujourd’hui à cette fête », a-t-il dit à ses militants.



La trahison de Judas, le reniement de Pierre et la prémonition de Jesus (AS)

Parlant du « projet de Pastef » et des écueils qu’il peut rencontrer, Ousmane Sonko a raconté l’histoire des derniers jours de Jesus (AS) avec ses apôtres avant d’être arrêté par les autorités d’alors. Il a évoqué la trahison de Judas et les trois reniements de Pierre avant le chant du coq à l’aube. « Pourtant ces apôtres de Jesus étaient des gens bien. Donc, dans tout projet il y a toujours ce genre de trahison. Mais cela ne peut pas empêcher le projet d’aboutir. Le Prophète Mohamed (PSL) a vécu la même chose avec des Juïfs qui lui avaient fait allégeance mais qui ne croyaient pas en son projet. Mais aujourd’hui, qui a plus de fidèles que Jesus (AS) et Mohamed (PSL) ? ».



À qui fait référence Ousmane Sonko en parlant de trahison dans le projet. Est-ce de son entourage proche comme avec Jesus (AS) ou de ses alliés comme avec Mohamed (PSL) ? Ce qui est sûr, c’est que la décision de Khalifa Sall de participer au Dialogue convoqué par Macky Sall et les attaques de Barthélemy Dias sont palpables. Reste à savoir dans son entourage proche, Ousmane Sonko pressentirait ou aurait eu vent d’actes de trahison de la part d’un ou de certains de ses collaborateurs.



Ousmane Sonko donne rendez-vous après la Tabaski