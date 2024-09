Discours et effets d’annonces : le sociologue Aly Hann appelle le « régime à parler de manière calme et posée »

Le Sociologue Aly Hann a réagi sur le plateau de Midi Keng de PressAfrik TVHD ce jeudi 12 septembre 2024 sur les nouvelles méthodes politiques du régime en place. Pour lui, le tandem Diomaye-Sonko doit cesser les « effets d'annonces et les discours ».



Il considère que s'ils sont élus, c’est pour sortir les Sénégalais de leurs difficultés et non pas d'entretenir la polémique. « Si on les amène au pouvoir, c’est parce qu'on considère qu'ils ont les compétences pour sortir les Sénégalais des misères quotidiennes. C'est pas pour dire d'ici peu, vous verrez des changements », soutient-il en paraphrasant Sonko.



Selon Dr Hann, il est temps de donner des « pistes claires et de dévoiler par quels mécanismes, ils vont solutionner les problèmes des Sénégalais ».



Pour lui, le régime doit définir de manière claire son programme. Il a aussi soutenu qu'il y a une manière de parler pour ne pas faire monter la tension d'un pays qui a connu récemment des troubles et événements politiques majeures.



« Il faut parler avec les gens de manière calme et posée », affirme-t-il. « Tu vois des candidats à l'émigration irrégulière qui ont un travail bien rémunéré, mais les troubles politiques et l'insécurité peuvent pousser les gens à l'émigration pour retrouver la tranquillité et la stabilité », explique-t-il. Ajoutant que « si les gens se découragent sur la politique de ce régime, ce sera encore le pire avec l'actuel régime ».



Car, soutient Dr Hann, « ils ont été portés au pouvoir avec une haute lutte et un grand espoir ». C'est pourquoi, dit-il, « toute trahison entraînera un retour de bâton qui sera dix fois plus lourd que l'ancien régime ».