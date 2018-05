Disparition de 9 pêcheurs en mer : Greenpeace demande aux autorités de sécuriser la pêche artisanale

Les 9 pêcheurs sénégalais disparus en mer cette semaine n'ont toujours pas été retrouvés. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Greenpeace a demandé à l'Etat sénégalais de prendre des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des pêcheurs artisanaux.

"Cet incident, une fois de plus, démontre les risques de plus en plus énormes que les pêcheurs artisans sénégalais sont obligés de prendre pour trouver du poisson et faire vivre leurs familles", alerte le document de Greenpeace Afrique avant d'ajouter :

"La pêche artisanale a plus que jamais besoin de mesures concrètes qui puissent garantir la sécurité en mer et ceci doit passer par une bonne gouvernance de nos pêcheries avec des actions fortes pour stopper l'épuisement des stocks".



Pour rappel les 9 pêcheurs disparus sont tous issus d'une même famille. Greenpeace a également demandé aux autorités de renforcer les moyens de recherche afin de retrouver les disparus.