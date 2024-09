Dissolution de l’AN : Mimi Touré félicite Diomaye, lance un appel à la jeunesse, attaque l’APR, demande des comptes à Amadou Ba...

Comme beaucoup d’acteurs politiques, Aminata Touré, alias, Mimi, récemment nommée, Haut représentant du chef de l’Etat a fait face à la presse ce lundi 16 septembre pour édifier les Sénégalais sur la décision du Président Bassirou Diomaye Faye qu’elle félicite chaleureusement.



Dans son discours l’ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), coalition qui a soutenu l’ex président M. Sall, lors des élections législatives de juillet 2022 a laissé entendre que ses ex compagnons politiques n’ont pas laissé le choix au Chef de l’Etat de par leur attitude à l’Assemblée nationale. Elle a même soutenu, que les femmes députées de BBY foutaient la honte par leur comportement au sein de l’hémicycle.



Aminata Touré félicite le Chef de l'Etat pour son acte responsable qui est de dissoudre cette Assemblée nationale.

« Je félicite le président Diomaye pour la dissolution de l’Assemblée du déshonneur, parce que tout ce que savaient faire les députés au sein de l’hémicycle, c’est injurier, huer, calomnier, surtout les femmes. Ces dernières ne véhiculaient pas la bonne image de la femme sénégalaise et cela me faisait de la peine parce que les femmes sénégalaises sont connues pour être des femmes battantes et elles ont prouvé dans tous les secteurs », a lancé Mimi Touré



« La nouvelle opposition veut mettre en mal les Sénégalais et le régime en place en tenant des propos mensongers avec l’objectif de duper les sénégalais ».



« Quand j’entends des responsables de l’APR parler de compétences, cela me fait rire, parce que je les connais tous. Il n’y a qu’à l’APR que l’on se demande si réellement certains ont le baccalauréat. La preuve, faite la comparaison entre les recrutements de Macky Sall et du nouveau. Ces gens ne savent que faire des coups-bas. C’est pourquoi, il leur est difficile de croire en l’amitié entre Diomaye et Sonko, ils ne connaissent pas ça. Il faut savoir que ces derniers ne sont pas là pour l’intérêt des populations, mais plutôt pour leurs propres intérêts… »



Revenant sur la sortie récente d’Amadou Ba qu’elle qualifie de « chef de l’opposition » Mimi estime qu’il « essaye de jouer son rôle d’opposant ».



L'ex membre de BBY, Mimi Touré, attend des comptes de la part de son ancien frère de parti sur sa gestion des finances du pays sous le régime de Macky Sall. « Son mouvement s'appelle « Nouvelle Responsabilité », dit-il », a lancé la Haute représentante du Président Diomaye. « Il devrait aussi parler de ses anciennes responsabilités de ministre des Finances sous Macky Sall. Au-delà de sa fortune personnelle, qui serait immense pour un simple fonctionnaire de l'État du Sénégal, il sait, et il le sait très bien, qu'il a des explications à fournir sur de nombreux dossiers financier », a souligné la présidente de Mimi 2024.



À la jeunesse, Mimi Touré invite à faire preuve de patience, car dit-elle, on ne peut construire un pays en un laps de temps.



Aux jeunes, elle demande donc d’abandonner l’idée de la migration irrégulière, car leur destin n’est pas de mourir dans l’océan. "Nous les exhortons à rester ici au Sénégal et de se battre, on a espoir que les choses vont changer surtout avec l’exploitation prochainement du Gaz et du pétrole. Aux parents, Aminata Touré demande d’arrêter d’influencer les jeunes à quitter le pays. "Encaisser de tontines ou vendre des terrains pour payer le départ de ces jeunes par voie maritime n'est pas la solution" a regretté madame Touré.



Pour finir, la présidente de la Coalition Mimi 2024, lance un appel à la mobilisation avec objectif obtenir la majorité pour une nouvelle Assemblée avec des députés responsables qui mettront l’intérêt du Sénégal en première position », a déclaré l’ancienne Premier ministre sous Macky.