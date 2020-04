Distribution de pain: une nouvelle plateforme « Jayma Mburu » lancée ce jeudi

Interdire la vente du pain dans les boutiques a causé des rassemblements devant les boulangeries. Chose qui peut être source de la propagation de la maladie du Covid-19. Pour mettre fin à cela, l’Etat a mis en place la plateforme « Diayma Bourou » qui sera lancée dès demain, jeudi.



« WhatsApp, téléphone, Facebook, etc., seront utilisés pour que le consommateur puisse être livré à domicile gratuitement. Durant tout le mois de ramadan, nous allons faire une démarche pour dire aux Sénégalais qu’ils peuvent être livré gratuitement », a informé Amadou Gaye, président de la Fédération des boulangers du Sénégal, sur la Rfm.



Du côté des consuméristes, on salue cette nouvelle démarche, mais en émettant quelques réserves.



« Ça peut être une piste intéressante. Maintenant le problème de la faisabilité se pose et à quel prix ? Si les boulangers livrent le pain gratuitement, c’est bien et si c’est dans des conditions de propreté.

Maintenant, s’ils veulent nous le faire payer, ce n’est pas acceptable dans la mesure où ils ont l’obligation de nous vendre du pain et ils doivent se donner les moyens de s’organiser, mettre le pain à la disposition des consommateurs », a déclaré Me Ma Sokhna Kane, le président de SOS consommateur.