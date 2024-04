234 kg de cannabis conditionnés en 30 colis interceptés sur le littoral

Après la saisie de médicaments et de cuisses de poulet impropres à l’alimentation, la Brigade maritime des Douanes de Kayar (département de Thiès) a intercepté un autre coli transportant 234 kg de cannabis conditionnés en 30 colis.



Ajoutée aux cuisses de poulet saisies, la contrevaleur totale de la saisie est évaluée à près de 19 millions de francs CFA, à en croire à la Douane. « Ces saisies ont été réalisées dans le cadre des opérations de ciblage et d’investigation sur les courants de trafics criminels opérant sur les grands corridors et par vecteur maritime », a indiqué la brigade maritime.



Et d’ajouter : « l’Administration des Douanes réaffirme son engagement à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes, notamment la criminalités pharmaceutique au regard de ses effets néfastes sur la santé physique et mentale des populations ».