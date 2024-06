Distribution des intrants agricoles : le ministre rappelle les directives de distributions dans la circulaire

Le ministre de l’Agriculture de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage rappelle les directives énoncées dans une circulaire passée visant à garantir une distribution équitable des intrants agricoles.



Selon le document, le ministre souligne que « la distribution des intrants doit se faire par ménage agricole et chaque ménage pratiquant l’agriculture doit recevoir un quota de semences et d’engrais.



Cette réception ajoute la circulaire, ne doit « en aucun cas être conditionné par le paiement des impôts locaux ». Le seul critère qui veille est « l’éligibilité sur la base l’activité agricole pratiquée », lit-on.



Ainsi, les commissions locales de distribution « ont la responsabilité de s’assurer que chaque chef de ménage reçoit effectivement les intrants qui lui sont dûs. Elles doivent veiller à ce que la liste des bénéficiaires soient exhaustives et précises, et les spéculations pratiquées ».



Pour accélérer le processus de distribution, la circulaire précise que « les ventes et les expéditions vont se faire de manière expéditive compte tenu de l’urgence des besoins critiques des ménages agricoles ». Cela « dès qu’une quantité, d’intrants est acceptée par les membres de la commission locale ».