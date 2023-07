Dossier Kylian Mbappé : le Real Madrid a un plan pour faire plier le PSG

En position de force dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid va tenter de faire baisser le prix demandé pour le capitaine des Bleus. Le PSG avait initialement demandé 250 M€.



Le feuilleton Mbappé est sur le point d’arriver (enfin) à son terme. Nous arrivons à la fin du mois de juillet, deadline initiale sur la réponse de l’attaquant français quant à l’activation de son année de prolongation, jusqu’en 2025. Mais une véritable guerre à distance se produit entre le club parisien, désireux de vendre Kylian Mbappé cet été s’il ne prolonge pas, et le capitaine des Bleus, décidé à honorer sa dernière année de contrat avant de partir.



La folle rumeur Al-Hilal, destination jamais envisagée par Kylian Mbappé, est maintenant écartée et les choses sérieuses ont déjà débuté entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, destination évidemment la plus logique pour Kylian Mbappé. Comme l’a rapporté Marca, un premier pas a été franchi entre les deux parties puisque le PSG a communiqué son prix au Real pour un transfert cet été : 250 M€. Cher pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat, mais Paris veut battre le record de Neymar (222 M€).





Le Real Madrid essaie de faire baisser le prix

Et selon les dernières informations du quotidien madrilène, le Real Madrid va tout faire pour baisser le prix demandé par le Paris Saint-Germain et espère atteindre les 225-230 millions, pour un transfert durant le mois d’août. L’entourage du joueur et un médiateur se seraient mis d’accord sur l’indemnité de transfert. Kylian Mbappé souhaitait remplir son contrat jusqu’au bout, mais vu les mesures drastiques prises par le club, il semble maintenant accepter son départ.



Mais les négociations restent compliquées entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, puisque le club merengue ne souhaite pas échanger directement avec Nasser Al-Khelaïfi, qui aurait déjà snobé les Merengues en 2021, lorsqu’il restait un an de contrat à Mbappé. Cependant, le Real Madrid a complètement les cartes en main. Marca ajoute d’ailleurs que parmi les 225-230 millions proposés, une partie pourrait aller directement à Kylian Mbappé afin de compenser sa dernière année de contrat au PSG.