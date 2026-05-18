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Prison de Rebeuss : les révélations sur le numéro de cellule de l'ex-ministre Pape Malick Ndour



Prison de Rebeuss : les révélations sur le numéro de cellule de l'ex-ministre Pape Malick Ndour
L'ancien ministre de la Jeunesse et cadre de l'Alliance Pour la République (opposition), Pape Malick Ndour, a été arrêté, vendredi 15 mai, par la Division des investigations criminelles (DIC) et conduit à la prison de Rebeuss (Dakar). Cette interpellation fait suite à la confirmation, le 28 avril 2026, par la Cour suprême du mandat de dépôt le visant, mettant ainsi fin à son contrôle judiciaire.

Dans son édition de ce lundi, le quotidien Les Echos  révèle  que l’ancien ministre du président Macky Sall (2012-2024) est logé à la chambre 36 de la prison de Rebeuss. «La chambre est spacieuse, mais comparée à la chambre 42 qui a vu et accueilli plusieurs membres de l’ancien régime, ce n’est pas le grand luxe», précise le journal.

Pape Malick Ndour est poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux. Les investigations portent sur des irrégularités financières estimées à plusieurs milliards de francs CFA, liées à la gestion du Programme des domaines agricoles (PRODAC), dont il a été  coordonnateur. Depuis le début, le mis en cause a toujours clamé son innocence et dénoncé «un acharnement judiciaire et politique» et un «règlement de comptes». 
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Charles KOSSONOU

Lundi 18 Mai 2026 - 12:25


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