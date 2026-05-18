Dakar : la 32e Assemblée nationale régionale d’Afrique de l’APF s’est ouverte ce lundi 18 mai 2026

A Dakar, la 32e Assemblée nationale régionale d’Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) s’est ouverte ce lundi 18 mai 2026, marquant le début d'une session cruciale pour l'avenir de l'espace francophone africain. Les parlementaires venus de tout le continent se réunissent dans la capitale sénégalaise pour échanger autour des défis politiques, économiques et démocratiques majeurs de la région.



Un prestigieux panel de dirigeants s’est réuni sous l'égide du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, accompagné de ses vice-présidents Ismaïla Diallo, Rokhy Ndiaye et Mbène Faye. Cet événement de haut niveau voit aussi la participation notable de plusieurs figures politiques majeures du continent, à l'instar de Patrick Achi, à la tête de la délégation ivoirienne, du président du parlement mauritanien Mohamed Bemba Meguett, du président de l'Assemblée nationale centrafricaine Simplice Mathieu Sarandji, ainsi que de son homologue gabonais Michel Régis Onanga M. Ndiaye.



Ces illustres invités et diplomates se rassemblent jusqu'au 20 mai 2026 pour échanger sur les transitions démocratiques, l'économie et la sécurité au sein de l'espace francophone africain.