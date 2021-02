Dossier médical: Le Collectif des avocats de Sonko recadre Me El hadji Diouf

Le collectif des avocats de Ousmane Sonko, accusé de "viols répétitifs avec arme à feu et menaces de mort", tenu clarifier certaines déclarations de Me Elhadji Diouf, qui dans une émission sur la tfm, a fait savoir que du sperme a été "prélevé et retrouvé".



« Depuis plusieurs jours, un avocat s'épanche dans les médias en livrant des informations qui ne figurent pas au dossier. C'est sous ce rapport qu'il a avancé, à l'occasion d'une

émission retransmise sur la chaîne TFM le 12 février 2021, la nécessité de test ADN, puisque du sperme aurait été prélevé dans la procédure », a expliqué les avocats de l'accusé.



Le collectif des avocats a attiré l'attention du public sur le fait que "cette information est fausse". Il précise que "le seul dossier médical concernant cette affaire établi le 3 février 2021, n'indique nulle part que du sperme a été prélevé ou retrouvé".



Par ailleurs, le collectif dit se "réserver le droit d'exercer les recours idoines pour faire cesser ces infractions".