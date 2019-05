Doudou Wade: "La relation entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade n'est pas terminée"

Le responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds) Doudou Wade est convaincu que l'ancien président de la République Abdoulaye Wade et son ancien Premier ministre Idrissa Seck vont se retrouver. Invité sur le plateau de la 7TV, consacré à la célébration des 93 ans du "Pape du Sopi", ce mercredi l'ancien député croit savoir que la relation entre ces deux hommes est loin de se terminer, comme certains le pensent.

"Je ne crois pas au fait que la relation entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, c'est fini. Je ne crois pas à ça. Pour ce que j'en sais. Idrissa Seck a comparé sa relation avec Wade au tissu fin qui se trouve entre la chair et la noix de la datte", a-t-il déclarer avant d'ajouter: "Ils se comprennent et le Président (Wade) a beaucoup de considération pour Idrissa (Seck). Il fait partie des personnes qui ont le plus marqué le parti (Pds). De part sa manière de diriger, son autorité que certains définissent comme de l'autoritarisme.



Doudou Wade d'affirmer: "Ce que je peux dire de leur relation, c'est qu'il y a eu une situation très compliquée et la solution c'était d'abord une séparation".