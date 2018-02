Doudou Wade fait de graves révélations : "15 milliards du budget de l'Assemblée nationale vont servir à la corruption électorale"

L'ancien président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale a fait d'énormes révélations ce dimanche lors d'un face à face avec le journaliste Pierre Edouard Faye. Selon Doudou Wade, le président Moustapha Niasse a entraîné l'Hémicycle dans une vaste opération de corruption visant à mobiliser 15 milliards dans le budget de ladite institution pour financer la campagne électorale de la mouvance présidentielle.

"Ce qui est réel (il répète deux fois le terme réel), c'est que le président Moustapha Niasse est au courant de cette affaire et aurait même répondu : 'l'argent est là et le budget peut le faire'. Et le budget de l'Assemblée nationale a été construit pour faire en sorte que L'Assemblée nationale soit le nid de la corruption électorale. A partir de l'argent qui a été fait en transfert courant pour remettre au président 15 milliards à sa disposition pour des intérêts politiques", a-t-il confié à notre confrère d'AZ Actu.



Doudou Wade réagissait à l'Indice de perception de la corruption qui a placé le Sénégal, 8e pays africain le moins corrompu. Il s'est appuyé sur les accusations d'Ousmane Sonko pour appuyer ses dires