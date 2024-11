Dr Ali Hann, sociologue et analyste politique : "il est crucial pour Ousmane Sonko de remporter les élections législatives pour confirmer sa position"

Il faut souligner que ces élections législatives revêtent une grande importance. L’Assemblée nationale a toujours joué un rôle fondamental dans le dispositif démocratique du Sénégal. Si l’on remonte dans l’histoire, même avant l’indépendance, sous l’époque de l’AOF (Afrique occidentale française), un dispositif avait été mis en place pour permettre au peuple de s’exprimer d’une certaine manière. Parmi les députés de l’AOF, on trouvait des figures emblématiques telles que Blaise Diagne (qui a siégé pendant 14 ans) et Galandou Diouf (pendant 7 ans).



Après l’indépendance, la première Assemblée nationale du Sénégal a été instaurée, dirigée par Lamine Guèye. Depuis lors, le système de représentation démocratique, incarné aujourd’hui par l’Assemblée nationale, a permis au peuple de s’exprimer.

Bref, l’Assemblée nationale est la deuxième institution la plus importante du Sénégal, ce qui explique l’engouement qu’elle suscite aujourd’hui.



Qu'est-ce qui rend ces élections législatives particulièrement distinctes ?



Plusieurs éléments rendent ces élections législatives uniques. D'abord, elles font suite à une élection présidentielle qui a été marquée par de nombreux enjeux. Après cette élection, où la Coalition Diomaye Président a été portée au pouvoir, six mois plus tard, le pays organise des élections législatives anticipées. Ce contexte crée naturellement un engouement particulier. En quelque sorte, ce deuxième tour qu’on attendait lors de la présidentielle semble se jouer maintenant à travers ces législatives, au point où elles sont perçues par certains comme aussi cruciales qu’une élection présidentielle.



Un autre facteur d’engouement est lié à la prise de conscience croissante des Sénégalais du rôle crucial que joue l’Assemblée nationale. Ces derniers commencent à mieux comprendre les quatre fonctions essentielles de l’Assemblée : le contrôle de l'État, le contrôle du budget, la législation et la représentation du peuple. Face aux préoccupations actuelles — notamment sur la gestion des finances publiques et la manière dont les lois sont votées — cette élection devient une véritable tribune de la démocratie.

En résumé, deux grands facteurs expliquent cet engouement : la dynamique post-présidentielle et l’importance nouvelle accordée à l'Assemblée nationale dans le contrôle de l’action publique.

Enfin, un troisième facteur vient du contexte politique : l’Ancien Régime cherche, à travers ces élections, à redorer son blason et à se maintenir en place.



Quels risques pour le régime actuel en cas de perte de la majorité à l'Assemblée ?



Pour le parti au pouvoir, ces élections sont décisives. Elles ont pour objectif de confirmer le soutien populaire obtenu par Diomaye Faye lors de la présidentielle (54%). L’enjeu principal pour ce parti est de confirmer cette victoire et d’obtenir une majorité absolue à l’Assemblée nationale, ce qui lui permettrait de mettre en œuvre son projet « Sénégal 2050 » sans obstacles. En obtenant une telle majorité, le gouvernement pourrait facilement faire voter des lois et prendre des décisions importantes pour le développement du pays, notamment sur le plan économique et social.



Il est également question de juger certains anciens dignitaires de l'État. Un enjeu particulier se pose en ce qui concerne Ousmane Sonko : il est crucial pour lui de remporter les élections législatives et toutes celles à venir afin de renforcer sa position et de préparer son ascension vers la présidence. Pour Sonko, il s'agit d'une étape clé dans son parcours politique, à la fois pour sa légitimité et pour sa conquête future du pouvoir.



Que penser de la transhumance politique observée durant cette campagne ?



On constate depuis le début de la campagne un phénomène de transhumance politique, avec des ralliements fréquents de figures politiques vers le Pastef. Ce phénomène a été vivement critiqué par le leader de Pastef, Ousmane Sonko, dans un premier temps. Mais, force est de constater que ce qu’il dénonçait hier semble désormais une réalité qu’il doit appréhender. La transhumance, bien que critiquée, est un aspect de la politique sénégalaise qui relève en partie de la réalité de l’État. Il semble que, sous pression, certains leaders politiques se retrouvent à changer d’allégeance pour s’assurer un soutien plus large et disposer d’un pouvoir fort pour mettre en œuvre leurs projets.

Le temps nous dira si cette évolution est une simple tactique politique ou un véritable tournant pour Ousmane Sonko et son parti, le Pastef.



Le discours du Premier ministre sur les anciens dignitaires : une bonne stratégie ?



Dans ses récentes interventions, le Premier ministre a menacé certains anciens dignitaires de l'État de poursuites judiciaires. Cette approche, à la fois ferme et symbolique, s'inscrit dans une volonté de montrer qu’il n’y a pas d'impunité sous le nouveau régime. Mais faut-il pour autant que ce discours soit celui du leader de Pastef, Ousmane Sonko ? Si l’on analyse sa stratégie, il faut distinguer deux types de discours. D'une part, un discours politique, souvent agressif voire provocateur, qui cherche à occuper l’adversaire et à mobiliser ses bases. D'autre part, un discours plus pragmatique où il dit beaucoup de choses, mais où il reste à prouver si ces intentions se concrétiseront véritablement.



Pour Sonko, ce discours agressif peut avoir pour but de maintenir la pression sur ses opposants, tout en menant discrètement ses actions pour avancer dans sa carrière politique. Comme on dit souvent, la meilleure défense, c’est l’attaque.



Les forces et faiblesses des grandes coalitions ?



En ce qui concerne les trois grandes coalitions en compétition, chacune possède ses forces et ses faiblesses :



La coalition du parti au pouvoir ou le Pastef : Sa force réside dans la stabilité qu'elle incarne et le soutien populaire qu’elle a obtenu lors de la présidentielle. Elle bénéficie également des ressources de l'État pour mener une campagne efficace. La force de Pastef réside, également, dans la détermination de son leader et dans son discours percutant contre la corruption et l’injustice. Cependant, la transhumance et certains calculs politiques pourraient ternir son image aux yeux des électeurs.

Cependant, sa faiblesse pourrait résider dans le rejet par une partie de l'opinion publique des menaces de son leader Ousmane Sonko à l'endroits des opposants et l'obligation de tenir les promesses. Car il y a eu beaucoup d'engagements de la part de Pastef.



Du côté de JAMM AK NJARIN d'Amadou Ba, ancien Premier ministre, on peut souligner l'expérience de leur leader ainsi que son discours posé. Ils bénéficient aussi de moyens de campagne conséquents.



La coalition Samm Sa Kaddu a l'avantage d'un leadership jeune et dynamique, incarné par des figures comme Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Bougane et d'autres personnalités. De plus, ils peuvent utiliser les anciens discours de Sonko pour les retourner contre lui.



Quant à Amadou Ba, ses faiblesses sont évidentes : un manque de préparation, un discours peu offensif, et l'absence d'une véritable machine électorale.



Pour Samm Sa Kaddu, le principal défi réside dans le manque de matière à critiquer, puisque le nouveau régime n'est en place que depuis six mois. Néanmoins, ce sont les électeurs qui trancheront à l'issue de ces trois semaines de campagne.



En ce qui concerne la coalition Takku Wallu, dont Macky Sall est la tête de liste, ils bénéficient de l'expérience et d'une solide machine électorale. Cependant, plusieurs inconvénients freinent leur élan : une perte de vitesse manifeste, la dislocation de leurs formations, la présence de "transhumants" au sein de leurs rangs, et la promesse d'un retour de Macky Sall qui, jusqu'ici, n'a pas été concrétisée.



En conclusion, chaque coalition présente ses atouts et ses vulnérabilités, mais l'issue des élections dépendra largement de la capacité de ces forces à convaincre les Sénégalais de leur vision pour l'avenir du pays.



Enfin, il est intéressant de mentionner le cas d'Abdoulaye Sylla, And Bessal Senegaal. C'est un acteur politique à suivre de près, car il pourrait marquer l'avenir de la scène politique sénégalaise.