«Dr Bousso n’a pas démissionné, il m’a demandé une disponibilité sur une période », précise Diouf Sarr

La précision est de taille dans la mesure où beaucoup de Sénégalais pensent que Dr Abdoulaye Bousso, membre du Comité nationale de gestion des épidémies (Cnge), a démissionné du ministère de la Santé suite à des divergences avec le ministre. Non ! « Dr Abdoulaye Bousso n’a pas démissionné », a précisé dimanche, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



« Dr Bousso que je salue et que je remercie au passage pour la qualité de la collaboration qu’il nous a offerte, il pourra, si vous lui posez la question, dire dans quelles conditions je lui ai permis de prendre une disponibilité de saisir une opportunité importante qui se présentait à lui et au Sénégal », a avancé le ministre.



A l’émission Objection de Sud fm, dont il était l’invité dimanche 26 juillet, Abdoulaye Diouf Sarr persiste et signe : « Abdoulaye Bousso n’a pas démissionné, il a donc eu une belle opportunité. Il m’a demandé une disponibilité sur une période que j’ai accordé avec plaisir ».



Le ministre de la Santé de souligner que c’est lui-même qui a fait « le courrier » à son « collègue de la Fonction publique pour lui demander de bien vouloir m’autoriser à le libérer pour qu’il aille saisir cette opportunité pour lui et pour le Sénégal ».