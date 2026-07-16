Cap Skirring : deux corps sans vie retrouvés au large des côtes, une enquête ouverte

Deux corps sans vie de sexe masculin ont été découverts au large de Cap Skirring, dans la commune de Diembéring (Ziguinchor), le mardi 14 juillet 2026, aux environs de 12h. Selon le journal Libération, la macabre découverte a été faite à environ trois kilomètres du quai de pêche, lors d'une patrouille maritime du Centre secondaire de surveillance côtière (CSSC) de Cap Skirring.



Selon les premières informations, les agents ont d'abord repéré un corps flottant à la surface de l'eau. Alors qu'ils procédaient à sa récupération, un second corps, également de sexe masculin, a été découvert à proximité.



Alertés, les éléments de la brigade territoriale de Cap Skirring, accompagnés des sapeurs-pompiers et de l'infirmier-chef de poste, se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d'usage. Les deux dépouilles, retrouvées dans un état de putréfaction très avancé, ont été inhumées au cimetière des pêcheurs, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor.



Une enquête a été ouverte afin d'établir l'identité des victimes et de déterminer les circonstances exactes de leur décès, qui restent à ce stade inconnues.