Drame Immigration irrégulière: Guy Marius Sagna accuse le ministre de la Pêche d’être le premier responsable

Le député Guy Marius Sagna a déclaré que le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, avec les membres du gouvernement et le président de la République sont les principaux responsables de la mort de jeunes sénégalais en mer. Mieux dit-il, « Monsieur le Ministre, c’est vous qui les avez tués. Vous, avec les membres du gouvernement et le président de la République… ». Suivez !



