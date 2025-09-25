Drame à Casablanca : un jeune sénégalais perd la vie après une chute du 4é étage d'un immeuble

Un jeune sénégalais, du nom de Babacar plus connu sous le surnom de Rassoul, a perdu la vie hier mercredi, après une chute mortelle du 4e étage d'un immeuble à Casablanca, au Maroc.



Selon le quotidien d'information "Les Echos", les causes de cette chute restent indéterminées. Alertés par les habitants, les sapeurs-pompiers marocains qui ont effectué le déplacement sur les lieux, ont évacué la victime vers un établissement hospitalier de la ville. En dépit de la prise en charge rapide, M.Babacar a finalement succombé á ses blessures.



Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame funeste pour la communauté sénégalaise résidant au Maroc.