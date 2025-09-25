Réseau social
Drame à Casablanca : un jeune sénégalais perd la vie après une chute du 4é étage d'un immeuble



Un jeune sénégalais, du nom de Babacar plus connu sous le surnom de Rassoul, a perdu la vie hier mercredi, après une chute mortelle du 4e étage d'un immeuble à Casablanca, au Maroc. 

Selon le quotidien d'information "Les Echos", les causes de cette chute restent indéterminées. Alertés par les habitants, les sapeurs-pompiers marocains qui ont effectué le déplacement sur les lieux, ont évacué la victime vers un établissement hospitalier de la ville. En dépit de la prise en charge rapide, M.Babacar a finalement succombé á ses blessures. 

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de faire la lumière sur les circonstances de ce drame funeste pour la communauté sénégalaise résidant au Maroc.
Samba Cor Faye (stagiaire)

Jeudi 25 Septembre 2025 - 12:08


