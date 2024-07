Drame à Kaffrine : un policier se suicide en se tirant une balle dans la tête

Originaire du village de koudiadiène (Thiès), le policier Paul Tine s’est servi de son arme de service pour passer à l’acte. La victime avait entamé une discussion téléphonique avec sa femme, après quelques échanges, le policier ne répondait plus aux messages de sa femme. C’est ainsi qu’elle a tenté de le joindre, sans succès. Inquiète l’épouse a appelé vers 16 h le Commissariat pour demander aux collègues de Paul Tine de s’enquérir de la situation. Sans attendre, les policiers se sont déplacés au domicile du sieur Tine. Sur place, aucun signe de présence humaine, les limiers ont découvert le corps sans vie de la victime gisant dans une mare de sang. Apparemment, Tine se serait suicidé dans sa salle de bain à l’aide de son pistolet de service, nous fait savoir L’Observateur.



Informé, Baba Fall, le Commissaire de Kaffrine, s’est rendu automatiquement sur les lieux pour procéder de lui-même au constat d’usage. Par ailleurs, les circonstances et le mobile du suicide restent inconnus.



Une enquête est ouverte pour en savoir plus davantage sur les faits. Le policier laisse derrière lui plusieurs enfants et son épouse. Un homme dont le professionnalisme et sa modestie sont connus de tous affirment ses collègues.