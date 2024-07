Drame à Kafountine : une femme en état de grossesse tuée devant ses deux enfants

Déjà traumatisée par des attaques armées et un premier meurtre de femme dont l’auteur est toujours introuvable malgré les recherches entreprises par les gendarmes établis dans la cité, la commune de Kafountine (sur le littoral sud du Sénégal) a enregistré un autre drame. La victime du nom de Awa Cissé, en état de grossesse de trois mois, a été lâchement tuée devant ses deux enfants. Son corps sans vie a été retrouvé sur son lit conjugal.



« C’est un autre meurtre de femme, le second que nous avons enregistré un peu de temps. La victime est la dame Awa Cissé. Mariée, elle est mère de deux enfants. Son mari est établi en Gambie où il mène ses activités professionnelles. Ce dernier a quitté Kafountine le vendredi dernier après avoir fêté la Tabaski avec son épouse et ses deux enfants", ont confié des sources du journal Libration.



Qui ont ajouté que la victime, mariée et mère de deux enfants, portait une grossesse de trois mois et habitait dans le quartier de Nafacounda. Son corps sans vie a été retrouvé dans sa chambre nuitamment, sur son lit conjugal à côté de ses deux enfants. Selon le journal, son bourreau l’a roué de plusieurs coups de d'armes blanches avant de l’achever et de disparaitre dans la nature. Laissant le corps gisait dans une mare de sang.



Alertés, les sapeurs-pompiers ont effectué le déplacement sur les lieux. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital de la paix de Ziguinchor. La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider ce drame qui défraie la chronique à Kafountine.



Pour rappel, dans le courant du mois de mars derniers, une femme septuagénaire du nom de Dieynaba Sambou et sa petite fille, Diouma Diatta, ont été aussi victimes d’une agression brutale perpétrée par un individu armé d’une hache. Les faits s’étaient déroulés aux environs de 02 heures du matin.