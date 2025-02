Drame à Sam Notaire : un conflit entre demi-frères vire au meurtre

Le quartier Sam Notaire, à Guédiawaye, a été secoué par un terrible drame familial dans la nuit du mardi 4 février. Une dispute entre deux demi-frères, Al. Mbaye et B. Mbaye, a viré au cauchemar, se soldant par la mort tragique du plus jeune. Ce dernier a été poignardé lors d’une altercation.



Selon les informations de L’Observateur, le différend a éclaté aux alentours de 20 heures, au sein de la maison familiale. D’abord verbale, la dispute s’est rapidement transformée en une bagarre violente sous les yeux impuissants des proches. Alors qu’Al. Mbaye semblait prendre le dessus, B. Mbaye a sorti un couteau et l’a poignardé, le laissant s’effondrer dans une mare de sang. Pris de panique, le suspect a jeté l’arme du crime avant de prendre la fuite.



Alertés, les sapeurs-pompiers ont rapidement investi les lieux, mais n’ont pu que constater le décès de la victime avant d’évacuer son corps vers l’hôpital Dalal Jamm. Parallèlement, la police de Guédiawaye a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes du drame et retrouver le meurtrier présumé, toujours en fuite.



D’après les premiers éléments de l’enquête, B. Mbaye pourrait se cacher entre la maison paternelle à Notaire et celle de sa famille maternelle à Pikine, compliquant les recherches des forces de l’ordre.



Toujours selon le journal, la mère de la victime traversait déjà une épreuve difficile : l’arrestation de sa fille, Maty Mbaye, impliquée dans l’affaire Alima Suppo.