Drame de Mbour : trois (3) autres corps sans vie retrouvés, le bilan passe à quarente (40) morts

Le bilan provisoire du nombre de morts du chavirement de la pirogue à Mbour (sur la petite-côte) qui a eu lieu dimanche 08 septembre, s’est nettement alourdi, passant de 37 à 40 morts. Trois corps de plus dont deux à Somone et un à Saly, ont été découverts hier, mercredi 11 septembre, par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les recherches se poursuivent ce jeudi, pour retrouver les autres corps.



Selon le journal "les Echos", cette nouvelle découverte vient s'ajouter au nombre de victimes déjà enregistré. Au total, une quarantaine de corps sans vie ont été retrouvés à ce jour.



Pour rappel, l’embarcation avait quitté Mbour ( sur la petite-côte), en destination de l’Espagne. Mais seulement après 5 km de route, l’embarcation a chaviré après que certaines personnes qui ne faisaient pas partie des plans de voyage viennent s’ajouter au nombre de candidats déjà listés. Après le drame, 4 corps ont été retrouvés dans les premières heures. Par la suite ,cinq autres ont été retrouvés dans la soirée portant le nombre à 9. La veille, lundi 9 septembre, 17 se sont ajoutés au neuf corps. Ce qui porte le nombre à 26. Dans la journée du mercredi, au total 37 corps a été retrouvés. Le soir, trois autres corps ont été découverts au Someone et à Saly. Ce qui porte à 40 le bilan provisoire.