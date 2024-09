Drame de Ndangalma : le ministre des Transports présente ses condoléances aux familles des victimes

A la suite du drame survenu lundi 9 septembre dans la commune de Ndangalma occasionnant la mort de 16 personnes et 36 blessés dont 24 dans un état grave, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a, «au nom du président de la République, son excellence Bassirou Diomaye FAYE et du Premier ministre Ousmane SONKO, exprimé ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes », lit-on sur une note rendue publique. Il a également adressé ses vœux de prompt rétablissement.



« En attendant, l’organisation des états généraux prévue à la fin de ce mois », indique la note, « le ministère des Infrastructures et des Transports aériens et terrestre travaille en étroite collaboration avec le ministère des Forces armées et le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique pour intensifier les contrôles routiers, et accélérer les projets de vidéo-verbalisation ainsi que la modernisation des centres de contrôle technique ». La note stipule qu’une enquête est en cours pour situer les responsabilités et d’éventuelles sanctions.



« Le bus (qui) transportait simultanément des passagers et des bonbonnes de gaz tout en roulant à vive allure, a effectué un dépassement dangereux ». Le choc a créé un incendie qui a été fatal aux passagers. Un drame qui « rappelle une fois de plus que l’imprudence, la négligence, l’excès de vitesse et le non-respect des règles élémentaires du code de la route sont des causes récurrentes d’accident mortel », lit-on sur la note du ministère.