Drogue saisie au Port de Dakar: le mécanicien du navire "Grande Nigeria" tombe entre les mains de l'Ocrtis

L'affaire de la drogue saisie au Port de Dakar n'en est pas à son épilogue, malgré les arrestations du présumé cerveau Ibrahima Thiam alias Toubèye qui s’est livré, du transitaire Mathew Fall et les libérations des Italiens et du couple allemand, impliqués.



Selon le journal Libération, le mécanicien du navire "Grande Nigéria" vient d’être arrêté. Mamadou Niang, alias «Modou Ngattane», a été placé en garde à vue. Il a passé toute la journée du vendredi 13 septembre 2019, à la cave du Palais de justice.



Interrogé par les agents de l’Office central de répression de trafic illicite de stupéfiant (Ocrtis), Niang aurait avoué qu’il était avec "Toubèye" dans la voiture de son ami stationné vers le Casino du port, le jour de la première saisie de la drogue.

Nos confrères qui rapportent les propos de Niang, d'informer que présumé cerveau "Toubèye" a joint une personne, dont l’identité n’est pas dévoilée, pour lui proposer 5 millions afin de sortir la drogue du Port. Mais que cette personne a refusé et demandé à son interlocuteur d'attendre le lendemain