Droit à la syndicalisation: L’Unsas demande a DHL Sénégal de se conformer aux lois sénégalaises

Dans le cadre des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs, le Secrétaire général de l’UNSAS a démarré une campagne électorale qui l’a conduit à DHL, le jeudi 06 décembre 2023, où il a rencontré les travailleurs.



Dans un communiqué rendu public, l’Union des syndicats autonomes du Sénégal a dénoncé l’attitude de la direction de DHL envers les travailleurs qui aspirent à se syndiquer. « Contre toute attente, suite à cette rencontre, la Direction de DHL a adressé des demandes d’explication aux délégués des travailleurs : une façon ouverte de les menacer et de faire obstruction à la liberté d’association et au droit à la syndicalisation », lit-on dans le document.



Qui poursuit en rappelant que « la direction de DHL avait refusé de faire inscrire ses travailleurs sur les listes électorales. Il a fallu l’intervention énergique de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale pour la contraindre à les inscrire conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n°15237 du 14 octobre 2016 fixant les règles d’organisation des élections générales des centrales syndicales de travailleurs du Sénégal »



Ainsi, l’’UNSAS « invite la direction de la DHL à se conformer à la Constitution et au Code du travail du Sénégal. Aucune entreprise, nationale ou multinationale, ne saurait être au-dessus des lois et règlements du Sénégal, un pays dont le respect de la souveraineté ne se négocie pas ». Elle exhorte également exhorte la direction de la DHL « à se conformer à la déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales, ainsi qu’à la politique sociale de l’OIT de 2017 ».



L’UNSAS interpelle le miinistre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions afin qu’il rappelle « immédiatement la direction de la DHL à l’ordre, et à faire arrêter les menaces et pressions sur de braves travailleurs qui ne font qu’exercer leur droit à la syndicalisation et la liberté d’association ».