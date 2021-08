Droits TV de la L1 : la justice demande à Canal+ de diffuser deux matchs par journées

Le feuilleton des droits de la Ligue 1 semble toucher à sa fin, du moins pour cet épisode estival. En attendant que Canal+ se positionne officiellement sur ses intentions ces prochaines heures, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu ce jeudi après-midi sa décision concernant le fameux lot 3 (deux matches par journée contre 332 M€ par saison), au coeur de la discorde depuis le début de l'été et l'attribution 80 % des droits de la L1 à Amazon contre 250 M€ par saison.



Selon la décision de la juridiction, la chaîne cryptée doit respecter son contrat de sous-licence du lot 3, signé à l'automne 2019 avec le groupe audiovisuel franco-qatarien pour la période 2020-2024. Un contrat qui oblige Canal+ à produire et diffuser deux matches de Ligue 1 par journée de championnat, à commencer par Troyes-PSG ce samedi (21 heures) et Metz-Lille ce dimanche (17 heures). Mais aussi à régler les échéances attendues, dont la première est attendue ce jeudi pour un montant de 56 M€ (hors taxes), à beIN Sports qui doit rétrocéder le montant à la Ligue de football professionnel (LFP). Canal+ peut faire appel de la décision, mais celui-ci ne serait pas suspensif et l'obligerait à respecter ses obligations en attente d'une prochaine audience.



Voilà d'ailleurs pourquoi la LFP s'était jointe cette semaine à cette procédure au côté de beIN Sports. Mercredi, la Ligue avait pour sa part déjà connu un succès en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, cette fois face à beIN Sports, afin qu'il respecte lui-même son contrat sur le lot 3 signé avec elle en mai 2018. Mais vendredi dernier, beIN Sports France s'est mis sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre via une procédure de conciliation et cette dernière pourrait lui permettre de ne pas régler à court-terme le montant des droits si Canal ne payait pas. La Ligue s'est donc défendue sur les deux fronts pour s'assurer un paiement déterminant pour les clubs.



beIN a porté l'affaire devant la Commission européenne

Le 11 juin dernier, la chaîne cryptée avait annoncé par un communiqué laconique se « retirer de la Ligue 1 ». Depuis cette date, correspondant à l'attribution de 80 % des matches de L1 par Amazon, Canal+ refuse, comme beIN, d'être l'acteur qui « paye le plus pour diffuser le moins », comme l'avait écrit le président de Canal+ Maxime Saada, le soir-même à ses collaborateurs. À partir de ce week-end, il sera néanmoins peut-être le diffuseur, contraint et forcé, de deux matches de Ligue 1.



Mais la LFP n'échappera pas à d'autres procédures sur le fond ces prochains mois, toujours autour de la légitimité du lot 3 et de son montant. beIN Sports l'a en effet assignée devant le tribunal judiciaire de Paris et a porté l'affaire devant la Commission européenne pour « abus de position dominante ». En attendant, Canal+ devrait participer à la conciliation lancée par beIN Sports.