Duel Mamour Diallo-Ousmane Sonko: le Pastef seul dans l'arène

«Un groupuscule d’individus, d’hommes d’affaire, de hauts cadres de l’administration et de quelques politiciens se sont servis de faux actes d’acquiescement en introduisant une personne à qui ils ont reconnu un droit de propriété qu’elle n’a jamais eu.» Ces propos sont de Bassirou Diomaye Faye, responsable des cadres du parti Pastef qui se prononçait sur l’affaire des 94 milliards de francs Cfa portant sur le titre foncier TF 1451R située à Rufisque et appartenant à la famille de Ndiaga Ndoye et Cie.



Lors du point de presse organisé mercredi e t dédié à ce sujet M. Faye et Cie se sont employés à démontrer les ramifications qui n’avaient pour but que de soutirer ce titre foncier des mains des membres de la famille de Ndiaga Ndoye au profit de Seydou Sarr, par le biais de «faux actes d’acquiescement», lui permettant lui et ses complices, d’empocher la rondelette somme de 94 milliards de francs Cfa.



«Preuves à l’appui», les partisans de Sonko soutiennent que la corruption a été au cœur de cette affaire. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle le directeur des Domaines, Mamour Diallo et d’autres personnalités citées par le président de Pastef n’osent pas, selon eux, porter l’affaire en justice, malgré les menaces de plainte soulevées çà et là par les accusés.