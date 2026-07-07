ONU La CEDEAO célèbre son 51e anniversaire à New York

La Mission permanente d'observation de la CEDEAO auprès des Nations Unies et le Groupe des Ambassadeurs de l'organisation ont tenu une rencontre de haut niveau le 26 juin 2026 à New York. Le thème choisi pour cet évènement est « Investir dans la paix, la prospérité et la résilience en Afrique de l'Ouest : établir des partenariats pour l'intégration économique régionale, le commerce et le développement ».



Ce rassemblement marquait le 51e anniversaire de l'institution régionale. Il a réuni au Siège de l'ONU des diplomates, des hauts fonctionnaires des Nations Unies et des responsables d'institutions financières internationales. Des membres du secteur privé, de la société civile et des experts ont également participé aux échanges. Selon la note d'information de la Mission, les débats ont mis en lumière la manière dont « l'intégration, le commerce, l'investissement et les partenariats stratégiques peuvent faire avancer la paix, la résilience et le développement durable en Afrique ».