Maroc: l'archevêque de Rabat se met en retrait après des accusations de violences sexuelles

Personnalité éminente de l’Eglise catholique, l’archevêque de Rabat, qui figurait parmi les cardinaux les plus en vue pour succéder en 2025 au pape François, est dans la tourmente. Il est accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, selon l'AFP.



Une retraitée engagée au sein de l’Eglise au Maroc où Cristobal Lopez Romero est en fonction depuis 2018 l'accuse par exemple d'agressions sexuelles répétées depuis fin 2024.



L'AFP s'est entretenue avec Adélaïde (pseudonyme), une retraitée engagée au sein de l'Eglise, qui ne l'a pas autorisée à révéler à ce stade le contenu de son témoignage mais fait état d'agressions sexuelles répétées. Celles-ci ont commencé fin 2024, a-t-elle dit, précisant en avoir parlé « en partie dès le début » au vicaire général Marc Helfer, adjoint direct de l'archevêque, puis le 22 avril dans un courrier à la nonciature apostolique, l'ambassade du Vatican dans la capitale marocaine.