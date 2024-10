Économie africaine: la Banque mondiale priorise la création d'emploi et l'agriculture

Au cours d'une interview accordée à l'Agence France Presse (AFP), Ajay Banga, le président de la Banque mondiale a défini ses priorités : s'assurer que les jeunes des pays en développement aient du travail et de la nourriture. Pour l'instant, le défi est de taille : « Plus d'un milliard de personnes arriveront sur le marché du travail dans les quinze prochaines années », explique Ajay Banga. Mais la création d'emplois se limitera, elle, à 400 millions.



Comité d'étude

Dans l'espoir de combler ce fossé, la Banque mondiale met sur pied un comité qui devra étudier la question. Il sera dirigé par l'actuel président de Singapour et l'ex-présidente du Chili, Michelle Bachelet. Deuxième sujet prioritaire abordé cette semaine : l'amélioration du secteur agricole en Afrique subsaharienne. L'objectif de la Banque mondiale est de faire de l'agriculture une vraie opportunité d'affaires pour les petits fermiers.



Le Bénin en exemple

Ajay Banga donne en exemple le Bénin, qui a récemment développé son industrie textile pour transformer sa production de coton sur place. Il a promis une série d'annonces sur cette thématique à l'occasion de ces réunions.