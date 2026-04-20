Education : CUSEMS se démarque des accords signés...

Alors que le système éducatif sénégalais fait face à des défis majeurs en matière de refondation et de stabilité sociale, Ndongo Sarr, Secrétaire général du CUSEMS (Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire), est l’invité de PressAfrik TV. Il évoque la conclusion des accords entre le G7 et le gouvernement, et bien d’autres sujets liés à la crise scolaire.

Charles KOSSONOU

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