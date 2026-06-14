Éducation : L'Inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye dévoile le calendrier officiel du CFEE 2026

L'Inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye, Mbaye Babou, a formalisé les grandes étapes de l'organisation de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) pour la session 2026. Par le biais d'une note administrative datée du 12 juin 2026, l'autorité rectorale a instruit l'ensemble des Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation (IEF) de prendre les dispositions requises afin d'assurer un encadrement optimal et un déroulement fluide des opérations dans tous les centres de l'académie.







Selon les directives contenues dans le document officiel image_1e4e77.jpg, le calendrier des examens et de la gestion des copies se décline sans interruption sur une dizaine de jours.







Le processus débute par l'administration des épreuves et l'anonymat des copies, prévus le mercredi 17 et le jeudi 18 juin 2026. Par la suite, les acteurs de l'éducation procéderont à l'harmonisation de la correction au niveau de l'Académie le vendredi 19 juin, suivie de l'harmonisation au niveau des IEF le samedi 20 juin 2026. La phase de correction du CFEE proprement dite s'étalera dans le centre du lundi 22 au mercredi 24 juin 2026. Enfin, les opérations de saisie, de contrôle qualité et de proclamation des résultats se dérouleront dans tous les centres du jeudi 25 au samedi 27 juin 2026.

